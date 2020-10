La cosa no ha quedado ahí y la exconcursante de 'Gran Hermano' ha apuntado lo siguiente sobre la periodista, con la que no mantiene ningún tipo de relación en la actualidad: "Esa señorita no me ataca, tiene que nacer tres veces más para hacerlo. Me da igual lo que diga. No la conozco. No pinta nada en mi vida".

Cuando le han preguntado si cree que Alfonso le echa de menos, esta ha sido la sincera respuesta de Marta: “Ya no. Le he tenido que hacer daño por haber hablado, sabe que me he callado mil cosas”. Por si fuera poco, que le ha molestado bastante que dijeran que Merlos había ido a buscarla, algo que no puede llegar a comprender: “Es bastante raro, sabe que me podía encontrar. No entiendo qué hacía allí, pero Punta Umbría no es mío”.