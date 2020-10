El chico que ha conseguido conquistar el corazón de nuestra querida Lara se llama Adrián Torres, tiene 38 años y es de Jerez de la Frontera. El joven es artista y gracias a su talento ha conseguido tener bastante proyección internacional. Aunque fue fotografiado junto a la periodista el pasado mes de agosto, no ha sido hasta el mes de octubre cuando ella ha confirmado públicamente esta relación. En ‘Outdoor’, te contamos todo sobre la nueva pareja de Lara Álvarez.

Al volver a Cádiz, inauguró su propio estudio de arte en Conil de la Frontera. Pero no solo esto, el novio de Lara es el fundador de ‘Riding Colors’, un proyecto solidario que nació hace más de cinco años y con el que pretende aportar “color y alegría” a los niños desfavorecidos a través del arte.

Una publicación compartida de Adrián Torres (@adriantorres_art) el 6 May, 2020 a las 9:00 PDT

A través de su perfil de Instagram, el andaluz compartió una carta de despedida a su mascota en la que contó cómo llegó a su vida y dejó constancia de lo mucho que le quería: “Durante toda mi vida había soñado tener un perro como tú y un día apareciste como caído del cielo, literalmente, en medio de una carretera, desorientado y en muy malas condiciones. No me lo pusiste fácil para cogerte, tuve que parar el tráfico y casi te atropellan... pero yo tenía claro que no te iba a dejar escapar”.