Asraf habla de sus sentimientos hacia Chabelita: “No voy a poner en riesgo este momento”

Durante su escapada romántica, el exconcursante de ' GH VIP' ha estallado contra todos aquellos que cuestionan su relación con Isa Pantoja. Muy enfadado con los que le acusan de no estar al 100% con Chabelita, Asraf ha asegurado que no va a consentir que nadie perturbe el dulce momento que está viviendo junto a la que fuera novia de Alejandro Albalá.

Muy indignado, Asraf ha querido mandar un mensaje a todos aquellos que están intentando entrometerse en su relación con la que fuera concursante de 'Supervivientes' a través de sus 'stories' de Instagram. "Solo voy a aclarar esto una vez y no más. Yo estoy feliz con quien estoy, estoy contento, genial. Que dejen de sacar cosas del pasado que no vienen a cuento, sin importancia, porque no tiene sentido. No voy a poner en riesgo este momento tan bonito por nada ni por nadie", ha asegurado el exconcursante de 'GH VIP'.