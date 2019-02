Omar Montes da a Chabelita donde más le duele y carga sin piedad contra Asraf: “Se gana la vida como puede”

Omar Montes no puede más. El exconcursante de ' GH VIP' ha estallado contra Isa Pantoja y Asraf y ha terminado dejándoles en muy mal lugar con sus declaraciones. Para sorpresa de todos, Omar lo ha hecho en público y Chabelita no ha dudado en responderle mostrándose muy enfadada por sus palabras.

Todo ha comenzado cuando Chabelita ha puesto lo siguiente en su cuenta de Twitter: "Me enseñaste a jugar y baby te gané". Parece que estas palabras no le han sentado nada bien a Omar y ha decidido responder con unas duras declaraciones : "Que vas a ganar tu si lo único que puedes hacer con Mister Proper es jugar a las cocinitas y puenting .Entre tú y 'El Gordo' hoy me queréis dar el día a mí. Deja de hacer revistas hablando malas cosas y déjate de tanto viaje y pasa más tiempo con la persona que deberías pasarlo". Con Mister Proper, Omar Montes ha querido referirse a Asraf, con el que parece estar muy dolido.

Chabelita no ha tardado en darse cuenta de la respuesta de Omar Montes y ha respondido así a través de su perfil de Twitter: "Para qué voy a gastar más que este tuit en dedicarle a usted. No y eso que no para de intentar provocarnos. Yo nunca hablaré ni bien ni mal porque ya fue!! Deje la amargura, más bien consiga alguien para vivir algo bonito. En el corazón no se manda".