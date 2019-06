Asraf 'GH' se somete a un retoque estético para despedirse de su mayor complejo

"Aquí estamos, que me van a quitar las rojeces de la cicatriz de la que me estoy recuperando un poco", ha explicado Asraf desde la misma camilla. La propia especialista que va a llevar su caso se colaba en los stories del exconcursante de 'GH DÚO' y relataba cómo iba a quitarle la cicatriz y también que "lamentablemente se tendría que hacer esto no en una, sino en varias sesiones", dada la longitud y envergadura de la herida.