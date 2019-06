Paz Padilla, más valiente que nunca: "Nunca pensé que a mis 49 años haría esto"

La presentadora de 'Sálvame' deleita con su espectáculo de telas

"¿Ahora entendéis cuando digo que 'Got Talent' me ha cambiado la vida?", escribía la presentadora junto al vídeo en el que podemos verla realizando todo tipo de acrobacias. Y es que como ella misma ha confesado, las telas aéreas la hacen sentir libre. "A mí me dolía todo el cuerpo, me levantaba y me dolía hasta el alma. Sufría de la espalda, tenía vértigos... No podía coger eso. Cuando dejé de fumar engordé 25 kg, así que empecé a ir al gimnasio y me di cuenta de que me dejó de doler todo. Vi lo de las telas aéreas y quise probarlo. Soy muy competitiva conmigo misma. Tengo un problema: no soporto el fracaso. Tengo que conseguir lo que me propongo. No sabía que era así pero me hace sentir muy bien", confesaba Paz Padilla en su última visita a 'Viva la vida'.