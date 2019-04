Aurah Ruiz firma la paz con Omar Montes y le entrevista antes de 'Supervivientes': "Voy a ayudar a Isabel Pantoja"

Hace tan solo unos horas, Aurah concedía una entrevista para 'Lecturas' en la que ha confesado estar viviendo uno de sus peores momentos. Una demanda de su ex pareja, Jesé Rodríguez, admitida a trámite, podría acabar con la ex concursante de 'Gran Hermano' en la cárcel, tal y como ha explicado ella misma en el citado medio. "Jesé me pide entre tres y cinco años de prisión", explica la canaria. Dale al 'play' del vídeo para conocer todos los detalles: