Aurah Ruiz atraviesa su peor momento: "Jesé me pide entre tres y cinco años de prisión"

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha concedido una desgarradora entrevista en exclusiva para 'Lecturas' en la que ha confesado que se encuentra viviendo uno de sus peores momentos. Una demanda de Jesé Rodríguez admitida a trámite podría acabar con Aurah Ruiz en la cárcel tal y como ha explicado el citado medio.

Tras salir de la casa de 'GH VIP', parece que las cosas no están siendo nada fáciles para Aurah. La canaria no está pasando por un buen momento tras el último movimiento de Jesé Rodríguez, su expareja. Aurah Ruiz ha contado todo en una desgarradora entrevista en la que hemos podido saber por qué se encuentra tan mal. Si quieres conocer todos los detalles, dale al play del vídeo.

Tal y como ha explicado ella misma, el juez ha admitido a trámite una querella que Jesé interpuso contra ella por injurias y calumnias. "Hace unos días me han dicho que no han archivado la causa y que vamos a juicio. Me pide un euro y entre tres y cinco años de prisión".

La exconcursante de 'GH' tiene claro el motivo por el que cree que Jesé hace esto: "Tiene una guerra contra mí. Yo quería que solo nos centráramos en nuestro hijo. Él ni lo ha visto caminar. No tengo miedo, no creo que consiga meterme en la cárcel, no he mentido y tengo pruebas de todo".

Aurah Ruiz se ha sincerado confesando que considera que que el único interés que tiene Jesé es que vaya a la cárcel cuando es la única persona, junto con sus padres y la mujer de su padre, que es apta para el cuidado de la enfermedad de su hijo. "Nosotros hacemos un esfuerzo brutal, 24 ahoras", explica.

En el hipotético caso de que Aurah entrara en prisión, la canaria ha confesado que las consecuencias serían brutales: "Estaría muerta en vida, si me mete en la cárcel me mata, me destruye. No puedo vivir sin mi niño. ¡Es tan bueno!".

Hablando sobre la complicada situación de su hijo Nyan, la canaria ha reconocido que lo duro que es sobrellevar toda la situación. "La semana pasada una mañana me dolía el corazón, no había comido desde el mediodía del día anterior. Sentí que me moría, empecé a llorar y llorar", cuenta.

Pero esto no es todo, la exconcursante de 'GH VIP' ha confesado que hay algo que si que le preocupa muchísimo: "Mi mayor miedo es verme sola con mi hijo sin mis padres. Lo están pasando muy mal". Ante esto, Aurah confiesa que se pregunta constantemente por qué no tiene ayuda y cuánto tiempo va a aguantar así.

Al salir de la casa de 'Gran Hermano', Aurah Ruiz concedió una dura entrevista:

