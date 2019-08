Aurah Ruiz enseña sus tatuajes y el que se hizo con el padre de su hijo por amor: "Significa bastante"

"Se me va a complicar un poco enseñar las zonas donde tengo los tatuajes", ha comenzado contando Aurah, que ha tenido que retorcerse de todas las maneras para enseñar a cámara todos sus tattoos. Además, la ex granhermana ha dedicado gran parte de su vídeo a mostrar y explicar los detalles del tatuaje que comparte con su ex y padre de su hijo Nyan, Jesé Rodríguez. "Me lo hice por amor y significa bastante", confiesa sin titubear la canaria al mismo tiempo que enseña a cámara el diseño y explica los motivos que la lanzaron a marcar su piel para siempre junto al futbolista.