Nacho Vidal: "Por primera vez, de mi boca, la verdad sobre el rumor del VIH"

Nacho ha reconocido que su madre llegó a acostumbrarse a que dijeran que tiene el sida. Ahora, ha decidido hablar de esa vez "en especial" y ha contado todo lo que pasó."Yo tenía un test, con el que estaba trabajando. Ahora nos lo hacemos cada 15 días, cada 20 días. Es un test de gonorrea, sífilis, hepatitis, SIDA, etc. Mi test que estaba correcto y estaba rodando siete escenas. Rodaba muchas escenas seguidas para descansar luego (...) He puesto mi vida en juego muchas veces. Esto no es un trabajo en el que puedas entrar y salir de rositas. Es un trabajo en el que te juegas la vida cada vez que te acuestas con una persona que viene con un test", ha comenzado a explicar a través de dicho vídeo para 'Youtube'.