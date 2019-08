Anabel Pantoja pide perdón tras lo ocurrido en Cuba: "No pensaba que iba a hacer tanto daño a la gente"

Tras borrar todo el contenido que había compartido mostrando esto, Anabel Pantoja ha hecho uso de Instagram nuevamente para dar una explicación a todos: "Acabo de llegar del viaje de La Habana y me ha estado comentando un familiar mío que he sido muy criticada por dar los regalos y mencionar una marca de gafas. Obviamente no estoy publicitando una marca de gafas. Es que todas esas marcas, como amigos, como gente, me han dado un montón de cosas para meterlas en la maleta y cederlas. No quería dañar la moral de cada ser humano que me está criticando. Aún así, sigo diciendo que lo he hecho con muchísimo gusto sobre todo para darle una ilusión a los niños y no para que sea publicidad".