Aurah Ruiz 'GH', preocupada por sus prótesis de pecho: "Una se ha rajado y dan cáncer"

Tal y como ha explicado la canaria, desde hace un año padece esta molestia, sobre todo en su pecho izquierdo. Aunque fue al cirujano hace un tiempo para comentar lo que le sucede, él le comentó que no era urgente que se operara y que tomara antiinflamatorios. La exconcursante de ' Gran Hermano ' se ha hecho ahora una ecografía de sus mamas y ha podido saber que sus implantes están muy deteriorados y que uno de ellos se ha rajado.

Así ha contado Aurah Ruiz lo que le sucede exactamente: "El problema es que me puedo quitar el sujetador y puedo girar el pecho hasta debajo de una axila. Puedo sacarlo de aquí y llevarlo hacia detrás". En el vídeo de mtmad ha mostrado cómo es esto, aunque no ha querido hacerlo mucho porque le duele y le parece horrible mostrarlo.

La madre de Nyan ha confesado que ha ido retrasando esta intervención muchísimo y que sabía que tenía que llegar en algún momento. "Con el tema de estar en el hospital con mi hijo y no tener tiempo, no he podido ir antes", aclara. Ahora, el momento ha llegado y la exconcursante de 'GH' tendrá que pasar por quirófano para ser intervenida.