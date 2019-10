Alma Cortés abre las puertas de su casa, en la que vive con Raquel Bollo: "Quiero independizarme"

Alma Cortés Bollo está atravesando uno de los momentos más especiales de su vida. La hija de la colaboradora de ' Sálvame ' nos ha abierto las puertas de la casa de su madre desde su recién estrenado canal de mtmad, 'Desde el alma, by Alma Bollo'. La 'influencer' ha compartido con sus seguidores el 'room tour' de su súper habitación, que en muy poquito tiempo pasará a estar deshabitada porque la hija de Raquel Bollo está muy cerca de cumplir un gran sueño: ¡Se independiza!

"Hace tiempo ya que quiero independizarme y ahora con más motivos...y ya lo he conseguido. He encontrado piso y estoy súper contenta. Lo estamos preparando todo para la mudanza", ha confesado una emocionada Alma antes de descubrir a sus seguidores todos los rincones de su cuarto, al que no le falta ningún tipo de detalle.