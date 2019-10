Isa Pantoja se retoca la cara y su doctor explica lo que se ha hecho: "Es un tratamiento médico llamado Rinolux"

"Chicos, estoy con el doctor Pérez Díaz, que me ha hecho algunos retoquitos...ahora os va a contar él qué me he hecho", ha desvelado la hija de Isabel Pantoja todavía desde la camilla del centro médico. Con la ayuda de su doctor, "la reina del hielo" ha podido despejar todas las dudas de sus 'followers' acerca de este tratamiento y ha contado con todo lujo de detalles de qué se trata.