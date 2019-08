Aurah Ruiz 'GH' preocupa a sus seguidores tras ser ingresada de urgencia: "Me haré las pruebas y solucionaré lo que tengo"

No se sabe bien lo que le pasa a la exconcursante de 'GH' ya que ella, aunque ha explicado que tiene un problema y que lo solucionará del todo cuando vuelva a su tierra , las islas Canarias, no ha dado muchos más detalles.

"Bueno quería decirle a todos los que os habéis preoucpado que estoy bien y que se me ha pasado. Por ahora estoy cubierta hasta que llegue a Canarias. Ya he salido del hospital. Y que cuando esté ya allí me haré las pruebas que me tengo que hacer y solucionaré lo que tengo", ha explicado una triste y cabizbaja Aurah a su salida del hospital y dirigiéndose directamente a todos sus seguidores.