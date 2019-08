Mila Ximenez se sincera sobre sus peores recuerdos de la época Marbellí: "No he superado las secuelas"

La colaboradora de 'Sálvame' ha reflexionado sobre sus mejores y peores momentos

Mila Ximénez no consigue superar las secuelas de una de las épocas que más le ha marcado

'Sálvame' ha viajado al pasado para rescatar las noches de lujo y diversión de la Marbella de los años 90. Una época que marcó especialmente a una de sus colaboradora. Se trata de Mila Ximénez que, tal y como ha contado en su blog de 'Lecturas', hay aún recuerdos de aquellos años que no ha conseguido superar.

Soy arrastrada por un tsunami del que nunca he podido superar las secuelas

"Yo he vuelto a revivir la Marbella de la 'jet set' que me hizo feliz durante un tiempo y que me trae recuerdos gratos", comienza escribiendo Mila. "Pero también es cierto que me retrotrae a otros donde soy arrastrada por un tsunami del que nunca he podido superar sus secuelas. Tengo la sensación de que he vivido demasiado tiempo y pocas horas", explica la colaboradora de 'Sálvame' en un intento de poner en orden sus propias emociones.

Los peores recuerdos de la colaboradora de 'Sálvame'

"A medida que me vienen más recuerdos, las emociones me hacen convulsionar dejándome un rastro de tristeza y retortijón en el estómago que me producen dolores que había olvidado", escribe Mila que ha asegurado que, aunque le dieran a elegir, no querría volver al pasado. Si hay algo que Mila extraña de aquella época son, sin duda, los paseos por la playa con su hija Alba.

Las emociones me hacen convulsionar dejándome un rastro de tristeza