Aurah Ruiz 'GH' posa en topless en las playas de Ibiza: "Vive y deja vivir"

En esta ocasión la canaria ha preferido desprenderse de la parte de arriba de su bikini compartiendo el que ha sido su primer posado en topless del verano. "Mi dieta consiste en no hablar mal de la gente sin conocerlos. No ser falsa, egocéntrica y no copiar a nadie. Vive y deja vivir", escribe junto a la foto la que fuera concursante de 'GH'.

La publicación de la exconcursante de 'GH VIP' se llena de piropos y críticas a partes iguales

Entre los más de 400 comentarios que acumula la imagen, hay quienes la piropean y apoyan incondicionalmente y los que, como siempre, encuentran en esta foto la oportunidad perfecta para criticar a Aurah: "Ya está enseñando los pechos... ¡Madre mía, no se corta!", "¿No tienes verguenza? Ya no eres una quinceañera. Si eres madre, compórtate como tal", "Luego lloras porque no tienes tiempo... ¿Dónde está tu hijo?", "Tu dieta es dar pena con tu hijo y vivir sin dar palo al agua..." o "¡Humildad! Cosa que a lo mejor no sabes qué es y por eso no lo distingues bien", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.