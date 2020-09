Ayudando a que su abuela supere el coronavirus: la vida de Julen 'MyHyV' tras su ruptura con Violeta

"No todo es estar enamorado, a veces las cosas se rompen y no hay que forzarlas", decía Julen por aquel entonces, reconociendo que había derramado más de una lágrima al ver el acercamiento que se estaba produciendo en tierras hondureñas entre la que era su novia y el modelo. Pero, como no hay mal que cien años dure, Julen puso todos los medios a su alcance para dejar de lado la tristeza. Pero, ¿le funcionó?

Los concursantes realizaron un viaje en autocaravana en el que, además de conocer parajes naturales de ensueño, los ex se enzarzaron en más de una disputa. Eso sí, el madrileño sacó la artillería pesada y acabó conquistando a una de las chicas que conoció en la escapada, Dori. “La chica es genial y hoy me han despertado como hacía mucho tiempo que no me despertaban: con dos besitos cariñosos. Habrá que tirar del teléfono y quedar un día por Madrid y a ver qué tal…”, decía Julen a cámara, visiblemente ilusionado con su nueva conquista.