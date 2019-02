Azahara 'GH' cambia de look a punto de dar a luz a su segundo hijo

La que fuera concursante de 'Gran Hermano' ya cuenta los días para conocer a su segundo hijo junto a Juanma Furió. En las últimas semanas de su embarazo, Azahara Luque ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo look. Además, la ex gran hermana ha compartido una fotografía presumiendo de barriguita y embarazada de 36 semanas durante una sesión fotográfica.

El nuevo look de la malagueña ha encantado en redes y sus seguidores no han dudado en llenar la publicación de mensajes positivos, comentando lo guapa que está la ex gran hermana: "No te había conocido con el pelo liso. Con el pelo liso eres idéntica a tu madre".