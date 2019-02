Verdeliss muestra su cuerpo tras dar a luz: “Ha sido mi mejor recuperación física”

Con un texto en el que Verdeliss ha aclarado el motivo por el que comparte la foto, la exconcursante de 'GH VIP' ha compartido las imágenes de su tripa postparto: "El cuerpo de la mujer tras dar a luz está sobrevalorado. Me habéis escrito mucho para que os muestre la evolución postparto...y mientras me hacía la foto, a 10 días del nacimiento de Miren, efectivamente, ésta ha sido mi mejor recuperación física. ¿Pero sabéis qué? Me importa 4 higas. Firmaba ahora mismo por un vientre abultado, una piel flácida y repleta de estrías por no tener que masajear la espaldita de mi bebé con cada bradicardia, por no ver como su cuerpecito se cansa de respirar y vuelve a las gafitas nasales, por no imaginar el dolor con cada sondaje o pinchazo...por no, por no, por no...mi cuerpo le falló a ella".