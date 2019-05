Bárbara 'GH' estalla contra Adara en un vídeo y ella responde: "Estoy hasta temblando"

Las exconcursantes de 'Gran Hermano' han protagonizado un enfrentamiento en redes

Bárbara ha hecho un directo de 'Youtube' hablando de Adara y otros exconcursantes

Adara ha respondido a sus ataques con un directo de Instagram

Bárbara y Adara protagonizaron una de las amistades más intensas de 'GH'. Muchos recordamos su bonita amistad: juntas batallaron contra todos y cada uno del resto de concursantes, con los que nunca se llevaron del todo bien. Sin embargo, tres años después, parece que nada queda de aquella amistad. Ha sido Bárbara la que ha querido comenzar una guerra de la que nunca fuimos testigos. Da al 'play' del vídeo si quieres ver qué es lo que se han dicho.

Para quienes no se acuerden, Bárbara se vio obligada a abandonar el concurso cuando le comunicaron que su padre se encontraba gravemente enfermo. Sin embargo, decidió no comunicar la decisión a su gran amiga Adara porque, tal y como explicó en su momento, era la única que podía hacerle cambiar de opinión.

Pues bien, tres años después de su paso por la casa de Guadalix, Bárbara ha abierto el baúl de los recuerdos y ha sacado todos los trapos sucios habidos y por haber. La exconcursante de 'GH' ha hecho un directo de Youtube para explicar su nueva versión de los hechos: "Yo estaba bastante mal, desesperada... y ¿sabéis quién estuvo conmigo? ¿Sabéis quiénes se enteraron de que yo me marchaba? Bea, Noelia, Rodrigo, Miguel... En cambio, Adara no se acercó ni una vez a mí aún sabiendo la noticia que me acababan de dar. Por eso ella no sabía que me iba... No se acercó a mí en toda la noche... Yo, su gran amiga del alma", señala Bárbara cambiando de opinión respecto a lo que contó en su momento en el confesionario.

A Adara todo esto le ha pillado por sorpresa... y, como no podía ser de otra manera, no se ha quedado callada y ha respondido sin pelos en la lengua a la que una vez fue su gran amiga: "La amistad que yo viví con ella para mí fue de corazón. La quería muchísimo porque ella estuvo en un momento de mi vida muy doloroso. Ella me apoyó, me dio un montón de consejos y era súper importante para mí", ha comenzado explicando Adara en un directo de Instagram en el que ha manifestado estar muy nerviosa.

La ex gran hermana necesitaba incluso hacer pausas para seguir hablando, pues la emoción podía con ella. "Después de muchos meses le ha dado por hacer un directo y, curiosamente, le ha dado por rajar de mí. Me parece asqueroso. Hay mil formas de volver a la televisión y ella lo está deseando", sentenciaba Adara.

"Aquel día que pasó lo de su padre, ella le contó a toda la casa que se iba a ir y a mí no me dijo nada. Lo único que me contó fue lo que había pasado con su padre. Yo le pregunté que qué iba a hacer y ella me dijo que estaba dudando si continuar en el concurso o marcharse. ¿Perdona? ¿Está tu padre enfermo y te estás planteando quedarte en un concurso? ¡Es de locos! Encima dice que yo me alejé de ella... Cuando salí del concurso la estuve llamando y no me cogía el teléfono", ha explicado Adara visiblemente afectada.

La exconcursante de 'GH' ha opinado sobre Joao y Pol y su posible participación en 'Supervivientes'

Bárbara no se ha quedado ni corta ni perezosa y ha respondido a todas las preguntas de sus seguidores, que querían conocer su opinión sobre la relación de Pol Badía, -con quien coincidió en la casa de Guadalix-, y Maestro Joao: "Pues que es un montaje... ¿Qué voy a opinar?", ha respondido entre carcajadas.