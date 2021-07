La exconcursante de 'GH' ha explicado la razón por la que su amistad con Adara Molinero llegó a su fin

La empresaria también ha hablado sobre la relación entre la ganadora de 'GH VIP 7' y Rodrigo Fuertes

Bárbara, sobre Adara: "Entiendo la razón por la que suele pegarse a gente que pertenece a la televisión. Todas las personas con las que ha estado han concursado en 'GH'"

Bárbara Cañuelo ha roto su silencio tras cinco años alejada de la televisión. Dispuesta a contar la verdad, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha concedido una entrevista en exclusiva para Outdoor en la que ha confesado, emocionada, que su padre murió por SIDA y por eso abandonó el reality show. Pero ese no fue el único varapalo al que tuvo que hacer frente. La empresaria vivió en sus carnes el dicho de que "en las malas conoces a tus amigos". Y es que asegura que se sintió decepcionada por Adara Molinero ya que no se preocupó por ella en ningún momento ni dentro ni fuera de la casa.

La amistad de Adara y Bárbara se fraguó durante las primeras semanas del reality show. Ambas formaron un tándem muy querido por un público que llegó a salvarlas juntas de la expulsión hasta en cuatro ocasiones. Sin embargo, todo se truncó cuando la de Alicante tuvo que abandonar. "Un día me llevaron al confesionario para contarme que mi padre estaba bastante grave. Varios compañeros vinieron para ver que me pasaba", comienza a relatar la empresaria. No obstante, echó de menos el apoyo de su íntima amiga: "La noche anterior habían repescado a Fernando, ese que tanto criticaba Adara, y se quedó con él".

Pese a todo, la alicantina no pidió explicaciones a Adara y le apoyó hasta su expulsión. Una vez fuera, según Bárbara, la que se convertiría en ganadora de 'GH VIP 7' unos años más tarde, siguió sin preocuparse llegando a tratar el tema con frialdad: "Mi amistad sí que era verdadera. Durante una conversación telefónica me dijo '¿Cuándo vas a ir al debate? Ah bueno, que lo siento por lo de tu padre. ¿A qué hora nos vemos?'. Esto es real. No se preocupó en ningún momento. Me dolió bastante".

Y siguiendo esa misma tónica, Bárbara asegura que el fin de su relación llegó cuando le pidió un favor a Adara y esta no lo cumplió. "La amistad se rompe cuando hacen los 'Premios DBT de Oro'. Yo no podía ir y le pedí a Adara que los recogiera en mi nombre y que luego me los enviase a mi casa". Y, lejos de cumplir su palabra, la alicantina ha confesado que "pasaron varias semanas y le volví a escribir para pedírselos e incluso le dije que le pagaba el envío. No obstante, me bloqueó y jamás me los dio".

Bárbara Cañuelo, rotunda con la participación de Adara Molinero en 'GH VIP'

La rubia más polémica de 'GH 17' no se ha dejado nada en el tintero. Bárbara Cañuelo ha hablado alto y claro sobre la participación de Adara Molinero en la séptima edición VIP del formato: "Mejoró muchos comportamientos, pero le falta saber argumentar y expresarse bien. Son cosas que no se pueden aprender, son innatas". Y también ha hablado de su trama amorosa con Gianmarco Onestini: "Perdió a un chico extraordinario, Hugo Sierra. Yo hubiera gestionado la situación de otra forma, no hubiera hablado mal del padre de mis hijos".