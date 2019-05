Noemí Salazar, agredida en una tienda por el dueño: "Si eres paya de Puerto Banús, sí puedes"

"Mirad chicas, en esta tienda son unos racistas. Nos han dicho que a los 'gipsy' no nos quieren vender nada", con esta frase y unas imágenes de la propia Noemí grabando con su movil, la joven ha denunciado el trato vegatorio y racista que ha sufrido en un local de venta al por mayor. No sólo el trato porque la propia Noemí Salazar ha enseñado la agresión que ha sufrido en un brazo, hecho que no ha dudado en denunciar posteriormente en la Policía y comentarlo en sus redes sociales.