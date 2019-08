Bea se arrepiente de hablar de Rodri con Yoli y cuenta por qué lo hizo: "Mi relación no tiene nada que ver con la de ellos"

Rodrigo estalló en sus redes sociales contra Yoli y lo hizo a través de dos vías: Twitter e Instagram. Lo hacía de la siguiente manera: "Bueno, estaba yo muy tranquilito hasta que he empezado a recibir un huevo de mensajes. Solo decir dos cositas: yo nunca me he pronunciado sobre esto ni lo voy a hacer porque decidí salir del bucle y mantenerme alejado de esta historia. Como otra persona, que no tiene que ver nada conmigo y que me ha visto una vez en su vida, se ha dedicado a hablar de mí, simplemente decir que esas cosas no se hacen. Que se dedique a su canal, a hablar de su hija, de que se ha comprado un pene de goma, que ha quedado con uno de Tinder, porque yo también lo veo todo".