Rodri 'GH' estalla contra Yoli por darle consejos a Bea tras romper su relación: "Vive tu vida, que bastante tienes"

Bea y Rodri 'GH' estallan tras los consejos sentimentales de Yoli

Rodri le manda un contundente mensaje a LoveYoli muy enfadado por lo ocurrido

El último vídeo de mtmadd de Bea y Yoli, exconcursantes de 'Gran Hermano', está trayendo mucha cola. Yoli quiso aconsejar a Bea tras su ruptura con Rodri y parece que los consejos que le ha dado a la valenciana no le han sentado nada bien a Rodri, su expareja. Tanto Bea como Rodrigo han estallado en redes dejando en mal lugar a Yoli, que por el momento ha decidido guardar silencio.

Rodrigo ha estallado en sus redes sociales contra la de Albacete y lo ha hecho a través de dos vías: Twitter e Instagram. Lo hacía así: "Bueno, estaba yo muy tranquilito hasta que he empezado a recibir un huevo de mensajes. Solo decir dos cositas: yo nunca me he pronunciado sobre esto ni lo voy a hacer porque decidí salir del bucle y mantenerme alejado de esta historia. Como otra persona, que no tiene que ver nada conmigo y que me ha visto una vez en su vida, se ha dedicado a hablar de mí, simplemente decir que esas cosas no se hacen. Que se dedique a su canal, a hablar de su hija, de que se ha comprado un pene de goma, que ha quedado con uno de Tinder, porque yo también lo veo todo".

El exconcursante de 'GH' ha continuado así: "Vive tu vida, que bastante tienes con la tuya, y no te metas y menos juzgues a gente que no conoces de nada. Y que encima lo hagas como si tuvieses la verdad absoluta. Haz vestidos, haz lo que quieras, pero no te metas en sitios donde no te llaman porque es muy feo y tú sabes lo que pasa: sufres. Y con esto ya doy por cerrado el tema. Me gustaría estar tranquilo y ya está, que todo el mundo sea muy feliz. Gracias".

Rodri también le enviaba un contundente mensaje a través de su perfil de Twitter: "Después de ver que me llamas cobarde y decir que estoy mareando hablando sobre un tema del que yo nunca me he pronunciado ni lo haré, te diría muchas cosas Yoli, pero sólo te diré dos: métete en tu vida y vete a la mierda.

La reacción de Bea tampoco se ha hecho esperar

En sus 'stories' de Instagram, la valenciana también reaparecía para reaccionar a su propio vídeo de mtmad: "Bueno cuquis, como era de esperar hoy iba a tener drama por el capítulo de mtmad de hoy, porque se habla de Rodrigo. Fui a ver a Yoli, no por nada, sino porque es una persona que ha pasado por una situación sentimental mala hace poco y creía que sus consejos iban a ser buenos. Yo cojo los consejos que creo convenientes para mi vida y a mí nadie me va a contar mi relación porque la relación la he vivido yo. Sé perfectamente que todos los hombres no son iguales y a mí Rodrigo me ha tratado perfectamente bien siempre. No tengo nada malo que decirle. Simplemente hablamos...Es una conversación que puedes tener con cualquier persona. De los consejos que me da, no cojo ninguno. Ni los cojo ni los dejo, cada uno tiene su opinión. Mi relación es muy diferente a la suya. En la mía no ha habido terceras personas ni nada y no tengo nada malo que decir de Rodrigo (...) Y por último decir que llevo casi medio año en Valencia y os aseguro que valgo más por lo que callo que por lo que hablo".

El vídeo de mtmad que ha enfurecido a Rodri 'GH'

Aquí puedes ver el vídeo que no le ha sentado nada bien a Rodri en el que Yoli y Bea hablan sobre sus respectivas rupturas sentimentales, pues Jonathan también está presente en esta conversación.