Romina Malaspina 'Supervivientes', irreconocible tras sus operaciones estéticas: "La gente se preocupa más por mi rostro que por sus vidas"

"¿Qué te hiciste en la cara? Eras tan bonita antes...", "Madre mía, qué ganas de joderte la cara. Estás irreconocible... ¡Qué horror!", "Al natural eras súper linda... ¿Por qué has cambiado tanto tu rostro?", "Tienes la cara deforme, ¿por qué te has hecho eso?", "Basta de cirugías" o "Te has arruinado la cara", son algunos de los comentarios a los que Romina se ha visto obligada a hacer frente.

Lo cierto es que Romina ya no es la chica que conocíamos. La exconcursante de 'Supervivientes' se habría operado los labios para aumentar su tamaño. Un cambio bastante radical que ha dejado descolocados a sus seguidores. Sin embargo, ésta no ha sido la única operación estética a la que se habría sometido Romina. Da al 'play' del vídeo de apertura si quieres ver su gran cambio.

La exconcursante de 'Supervivientes' confiesa su operación de orejas

Sin embargo, tras esta confesión, las críticas no han cesado. Sus seguidores han aprovechado esta nueva publicación de Romina para volver a señalarla por abusar de la cirugía estética: "Eras bella y ya no te pareces en nada a ti. Para ya, te estás afeando cada vez más", "Por favor, no te retoques más. Estás desconocida... ¡Con lo guapa que eras!", "Parece que las orejas no es lo único que te has operado", "¿Qué ha pasado? ¿Tenías ganas de ser fea?", "Esta chica no puede ser Romina", "Qué manera de estropearte" o "Estás irreconocible", son algunos de las duras críticas que ha recibido en sus redes.