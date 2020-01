Bea 'GH' hace un test de compatibilidad con su novio y se pelean por Rodri: "Estoy sufriendo"

La exconcursante de 'GH' y su novio se enzarzan por Rodri

Bea, exconcursante de 'GH', ha apostado esta semana por hacer un test de compatibilidad con su novio Adri en un nuevo vídeo de 'mtmad'. Lo que parecía un inocente y divertido juego ha acabado con una fuerte discusión entre la pareja. El valenciano no ha aguantado más y ha estallado contra su novia por no parar de hablar de su relación con su expareja Rodri.

"Vamos a hacer un test de compatibilidad y puede que acabemos tirándonos por la ventana o que nos vayamos juntos a la cama", ha empezado bromeando la ganadora de 'Gran Hermano 17' mientras besaba a su chico. Lo que no imaginaban en ese mismo momento es que realmente acabarían tirándose los trastos a la cabeza. La tensión entre ellos ha comenzado nada más empezar el juego, donde él reconocía haber tenido poca atracción por ella cuando la conoció. “Me siento gilip*****, porque yo sí que me sentí atraída, pero bueno”, se ha sorprendido Bea, que ha intentado no darle muchas más vueltas al asunto.

Pero la tensión en el test había llegado para quedarse y ha visto su culmen cuando han empezado a hablar de discusiones. La valenciana ha reconocido que discute mucho con Adri por hablar de Rodrigo en cada uno de sus vídeos. “Hasta que no acabemos de hablar definitivamente del tema de la otra persona yo no voy a estar a gusto”, ha reconocido el barbero. “Estoy sufriendo y me siento incómodo con ese tema”, ha aclarado. Pero a la influencer no le ha gustado nada esto. “A veces a ti las cosas se te explican en español y las entiendes en chino”, le ha recriminado a su chico, al que le recordaba que ya le había explicado en más de una ocasión que lo hacía porque en eso consiste su trabajo.