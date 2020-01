Yoli 'GH' se sincera y confiesa que se quedó embarazada por segunda vez de Jonathan: "Es algo que he evadido"

"No sé si es porque los médicos me dijeron que tenía la meningitis, no sé por qué, no me salen las palabras. Cuando estuve en el hospital los médicos me dijeron que no estaba embarazada, pero llevo un retraso", comienza explicando en este vídeo del pasado que ha compartido. Asegurando que estaba muy asustada, admitía que le ilusionaba la idea de ser madre pero que no sabía si estaba preparada para hacerse el test y que diera positivo. Tras hacerlo, sus sospechas eran confirmadas con el resultado.