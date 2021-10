Al cariñoso comentario que ha escrito la hija de Marisol se suman algunos mensajes como el de la actriz Itziar Castro, que le ha escrito un conciso "guapas", u otras personas anónimas. "Cada día me asombran más tus amistades", "tres mujeres de poder" o "preciosas las tres", son solo algunos de los cientos de comentarios que se han aglutinado en el post, que ya acumula casi 20.000 likes.

Y no es la primera vez que vemos a Belén Esteban presumir de buen rollo con personajes conocidos. Por todos es conocida su gran conexión con Rosalía , de la que es fan y considera una amiga. La reina del meme español aclaraba hace unos meses en el podcast 'Menudo cuadro' cuál era su relación con la cantante y cómo empezaron a hablar hace años.

Al parecer, y según contaba la colaboradora de 'Sálvame', todo surgió cuando un crítico de musical atacó duramente a la cantante en 'Socialité'. Después de ese momento, la Esteban defendió a la cantante y la artista se lo agradeció a través de un mensaje en Instagram. "La quiero muchísimo. Siempre he sido muy fan suya. Recuerdo que un día en 'Socialité' salió un crítico poniéndola fina y me sentí muy indignada. Ella me dio las gracias por Instagram y empezamos hablar por ahí", comentaba la colaboradora dejando clara que su amistad con la cantante de Linda es tan sólida como la relación de la que ha presumido ahora en redes junto a las dos actrices españolas.