Pero durante la divertida charla que ha mantenido Belén Esteban con los ambos 'Davides', la reina del meme español ha querido aclarar cuál es la relación con Rosalía y cómo comenzaron a hablar. Todo surgió cuando un crítico de musical criticó duramente a la cantante. En ese momento, la colaboradora salió en su defensa y la artista se lo agradeció a través de un mensaje en Instagram. "La quiero muchísimo. Siempre he sido muy fan suya. Recuerdo que un día en 'Socialité' salió un crítico poniéndola fina y me sentí muy indignada. Ella me dio las gracias por Instagram y empezamos hablar por ahí", ha comentado.