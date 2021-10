No contenta con tener cada vez más espacio en los supermercados del país con sus productos, a la princesa del pueblo se le ha quedado pequeño ya España . En concreto, son sus famosas patatas fritas las que no paran de ganar adeptos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El gran recibimiento que están teniendo en Alemania ha sido toda una sorpresa inesperada.

"Yo estoy muy contenta", es la frase que no para de repetir la Esteban cada vez que salen en una conversación sus famosas patatas. Decidida a revolucionar el mundo de los snacks este producto que ella misma ha explicado que se cocina en sartén y que está producido por la empresa Patatas Rubio de Murcia, no cuenta con aditivos ni conservantes y de ellas también destaca su corte fino y su tamaño grande del que presume siempre orgullosa.

No es para menos su alegría porque el hecho de que haya caído rendida Alemania a sus patatas eleva su nombre a otra categoría. Su imagen ahora aparece no solo en los aperitivos en España, sino que también es reina de los del país germano. La colaboradora de 'Sálvame' no puede disimular que está ilusionada con esta aceptación y de la que tiene el respaldo de numerosos rostros famosos.