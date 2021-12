Belén Esteban ha hablado del dinero que tiene ahorrado en la cuenta del banco

La colaboradora de 'Sálvame' ha hablado sin tapujos de cómo es su vida sexual con su marido

En plena campaña del lanzamiento de sus marcas, Belén Esteban ha hecho su entrevista más personal con David Broncano. La colaboradora de 'Sálvame' no solo ha hecho una entrada triunfal con una silla forrada con sus patatas fritas, sino que también ha contestado a las preguntas que despiertan más dudas. ¿Cuánto dinero tiene en el banco? ¿Cómo es su vida sexual con su marido Miguel? La Esteban no se ha callado nada y ha dado una buena sorpresa con su patrimonio.

Dando bastantes rodeas a la hora de dar la cifra de lo que tiene en el banco, la de Paracuellos del Jarama se ha terminado lanzando. "He ganado mucho dinero, pero también tuve un problema que todos saben y se fue bastante, también tuve que pagarle a Hacienda 700.000 euros", arrancaba diciendo de la batalla judicial que ha mantenido durante estos años con Toño Sanchís.

De esta manera la de Paracuellos del Jarama avanzaba que ha tenido que pagar un auténtico pastón en pleitos, pero que tiene sus cuentas ahora completamente saneadas a pesar del lío en el que se vio envuelta por su exmanager. "No debo nada a Hacienda. 100%. Es verdad que he ganado mucho dinero, pero también he tenido muchos gastos".

Sin querer incidir más en este punto y sin dar todavía esa cifra tan esperada, la colaboradora de 'Sálvame' también ha apuntado a que hay gente que le debe mucho dinero. En concreto, 400.000 euros que son los que no le ha pagado su representante, pero a pesar de eso ella ha sabido manejar muy bien su patrimonio. Ha montado su empresa de alimentación 'Sabores de la Esteban' y también cuenta con muchos camiones. "He invertido mucho en la empresa. Sobre todo tengo camiones, no tengo mucho dinero, pero sí tráileres", ha comentado la Esteban.

Con todo eso expuesto sobre la mesa, Belén Esteban no ha dado una cifra exacta, pero sí que ha dicho el baremo económico de lo que tiene guardado en el banco. "Un poco menos que Amancio Ortega", ha dicho entre bromas para luego decir algo más concreto. "Entre 40.000 y 100.000 euros. No doy el dato exacto, pero es que he invertido mucho en los camiones, la gasolina, la gente trabajando...".

La otra revelación de Belén Esteban: su vida sexual en el último mes

La otra gran revelación que ha dejado Belén Esteban en esta entrevista es la vida sexual que tiene con su marido. En concreto, la colaboradora de 'Sálvame' ha tenido que dar detalles de su último mes y parecía que esta cuestión le resultaba más cómoda que la del dinero.

"¿Quieres que te diga las veces a la semana, al mes? Tengo un marido que tiene 34 años y nuestra vida sexual al mes va muy bien. A mi marido, con 34 años, le tengo que decir: ‘¿Qué quieres, el de la mañana, el mediodía o el de la noche?’ No voy a decir las veces, pero te voy a decir que entre dos veces a la semana está muy bien", ha respondido divertida a esta pregunta.

