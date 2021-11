Jorge Javier Vázquez conoce a Belén Esteban como la palma de su mano. El presentador y la colaboradora de 'Sálvame' son grandes amigos y, después de tantos años trabajando codo con codo, han creado una relación que va mucho más allá de lo profesional. Hace tan solo diez días, la princesa del pueblo soplaba las velas de su 48 cumpleaños. Una fecha muy especial para ella que en la que Jorge no pudo estar presente debido a su apretada agenda. No obstante, el presentador no se ha olvidado de ella y ha querido sorprenderla con un regalo de lujo, de más de 1000 euros, que ha acabado emocionando a la ganadora de 'GH VIP'.