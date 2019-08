Bienve 'MyHyV', ex de Fabio Agostini, reaparece irreconocible: "Se llama ácido hialurónico"

Conocimos adurante su paso por ''. La joven conquistó el corazón de Fabio Agostini y la suya fue una de esas finales que a día de hoy se siguen recordando. El canario se dejó llevar por su corazón y abandonó el trono de la mano de Bienve, aunque finalmente su historia de amor no salió como esperaban . La pareja terminó su relación al mes de su paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa' entre reproches y 'pullitas'.

Ahora, Bienve ha rehecho su vida y triunfa en Instagram con sus atrevidos y sensuales posados. Sin embargo, la joven ya no es como la recordamos... Bienve dejó atrás hace mucho tiempo su característica melena rubia pasándose al otro bando: ahora luce un cabello corto por los hombros de color negro que le favorece mucho. Además, también hemos podido apreciar otros cambios en su rostro, pues la expretendienta podría haber aumentado el tamaño de sus pechos, así como el de sus labios.

Si comparamos con las imágenes de su paso por el programa, podríamos apuntar a que la chica que un día enamorara a Fabio habría perfilado su nariz con la intención de conseguir un perfil más fino. Aunque Bienve recibe un gran número de comentarios positivos, también son muchos los que se han percatado del impactante cambio de la joven y así se lo han hecho saber: "No te hacía falta tanto retoque... Sobre todo en los labios. Se te ve muy artificial. Me gustaba más la Bienve de 'MyHyV', sinceramente", "Los labios ya parecen los de Carmen de Mairena", "Te quedaba mejor el rubio que el oscuro" o "Puff... Pero ¿cuánto se ha operado esta chica desde que salió del programa? ¡Si no parece ella!", le han comentado sus seguidores.