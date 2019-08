Violeta estalla y envía un mensaje a su exnovio Julen tras sus numerosas polémicas: "Es imposible"

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha hartado

A pesar de todo, Violeta no ha querido dar por perdida su relación con Julen y la hemos podido ver en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' pidiendo perdón a su ex e intentando mantener una buena relación con él después de todo. Sin embargo, después de todos los encuentros -y desencuentros- Violeta ha estallado y ha enviado a Julen el mensaje definitivo: "Es imposible llevarse bien con alguien que no quiere llevarse bien contigo, que un día te abraza y entierra el hacha de guerra y al día siguiente la vuelve a sacar y así sucesivamente. Game Over", ha escrito poniendo punto y final a su historia con el que un día fue su gran amor.