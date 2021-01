Desde que anunciara en sus redes sociales el inesperado desenlace de su romántico viaje con Diego Matamoros a una conocida estación de esquí, la médica no se ha separado de su teléfono móvil. "Tuve un accidente en pista y estoy con la tibia fracturada en el hospital", comunicaba ante sus miles de seguidores junto a una galería de imágenes en las que se dejaba ver tumbada sobre la cama de su cama de hospital.

En el primer vídeo publicado en su perfil de Instagram se ve Carla con un claro gesto de dolor y tirada sobre la fría nieve, sin poder apenas moverse y palpándose con delicadeza la zona de la rodilla. “Aquí estoy justo después de caerme. No pensaba que me hubiera fracturado la tibia”, ha comentado con total sinceridad la joven, pues su pierna no empezó a hincharse hasta pasadas unas horas.