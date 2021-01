No está pasando por su mejor momento. Carla Barber ha tenido la ‘mala pata’ de fracturarse la tibia haciendo esquí junto a su queridísimo Diego Matamoros , pero sigue con su vida con la normalidad que este traspiés le permite. Por eso ha ido a cenar a DiverXO junto a su primo y allí ha respondido a las preguntas que le han realizado los reporteros que la esperaban. Sus ganas de ser mamá o los nuevos detalles sobre la enfermedad que padece su cuñada Laura Matamoros son algunos de los temas de los que ha hablado y puedes ver en el vídeo de apertura.

Carla Barber quiere ser madre y no descarta una boda con Diego Matamoros

Pero no es solo ha hablado de eso, Carla no ha dudado en afirmar, frente a las cámaras y ayudándose de una muleta, sus firmes deseos de ser madre. “Me gustaría ser madre. Si tengo pareja, con mi pareja, pero no descargo ser madre en adopción soltera, si se da el caso. Para mí lo mejor es tener un padre para cuidar a mis hijos, ahora estoy con Diego y podríamos crear una familia juntos, pero nunca se sabe”, ha comentado de manera muy tajante y sincera.