Un contratiempo que ha tenido lugar durante un romántico viaje a la estación de esquí de Baqueira Beret junto a Diego Matamoros. “Me ha dolido una barbaridad, pero gracias a dios estoy bien”, ha señalado la joven, que ha anunciado que esta misma tarde pasa por quirófano. “Esta tarde me operan la pierna y, en un par de días, si todo va bien, podré volver a casa. Estoy animada y con ganas de recuperarme pronto.”, ha continuado explicando, dejando claro en todo momento que está tranquila y con una actitud muy positiva.

Consciente de las alteraciones que puede provocar en su agenda este accidente, Carla Barber ha querido anunciar que los próximos días se va a ver obligada a paralizar sus obligaciones profesionales. “Lamentablemente no podré trabajar en unas semanas, pero volveré con más ganas que nunca. Tengo muchas novedades y cositas que contaros”, ha concluido en el texto que acompaña a las imágenes en las que se ha dejado ver tumbada sobre la camilla del hospital con la pierna escayolada.

No contenta con este extenso texto, Barber ha compartido unos vídeos explicando el momento exacto del percance. “Me fracturé ayer la tibia a la una del mediodía. Fue muy doloroso. No podía parar de llorar”, ha señalado la influencer, cuya primera reacción fue levantarse y tratar de caminar.

Al ver que pasaban las horas y el dolor iba en aumento, la modelo decidió tomar cartas en el asunto. “Gracias a Dios, estaba Diego conmigo y me trajo todo lo rápido que pudo a Madrid. Ahora estoy ingresada en el hospital”, ha continuado explicando, dirigiéndose directamente a sus más de 818.000 seguidores en Instagram.

Además, Carla Barber ha lamentado desde el hospital que este contratiempo sucediera minutos antes de abandonar la estación de esquí. “Fue justo en la última bajada, antes de volver a Madrid. Me caí y la mala suerte fue que uno de los esquís me dio un golpe seco en la pierna izquierda”, ha explicado la especialista en medicina estética, que no recuerda haber sentido un dolor así de fuerte e intenso en su vida.