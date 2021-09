Aún no ha confesado qué le ocurre exactamente. En su última publicación, la doctora afirmaba que llevaba algún tiempo "esperando a hacerse" las pruebas de diagnóstico. Aunque ya tiene la patología, la experta en antiaging no se conforma con el tratamiento y está dispuesta a hacer todo lo que esté al alcance de su mano para que sus futuros hijos – en caso de tenerlos algún día – no hereden de su madre su cardiopatía.

Este análisis podría determinar qué es lo que falla en la cadena de ADN de Carla, aunque no es tan sencillo. Existen posibilidades de que los resultados no sean como ella espera, sin embargo, no pierde la esperanza. "En el caso de encontrarla, podremos llevar a cabo fecundación in vitro seleccionando los embriones sanos y evitando así que mis niñ@s hereden la enfermedad", afirma desvelando a que estaría dispuesta a concebir un niño de este modo para evitar que sufra su misma dolencia.