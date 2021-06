Fuera de su clínica y en 12 horas: Carla Barber se sacará 30.000 euros extra en junio

El éxito de Carla Barber parece que no tiene límite en los negocios. Si en el amor ahora mismo no puede decir lo mismo tras su ruptura con Diego Matamoros, en el plano profesional a la doctora y exconcursante de 'Supervivientes' no le pueden estar yendo mejor las cosas. Su centro es uno de los más reconocidos de Madrid y es habitual ver a famosos y anónimos que se paseen por él para ponerse en manos de ella y del resto de sus profesionales.