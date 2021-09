Carla Barber ha escrito un preocupante mensaje desde el hospital sobre su estado de salud

La exconcursante de 'Supervivientes' asegura que no siente fuerzas para poder contar lo que le pasa

Carla Barber continúa ingresada y da nuevos detalles de lo que le está pasando. La exconcursante de 'Supervivientes' se encuentra en el hospital sometiéndose a unas pruebas del corazón y ha decidido dirigirse a sus fans escribiendo unos llamativos mensajes que han provocado cierta preocupación por su estado de salud.

Todo comenzó ayer cuando la ex novia de Diego Matamoros compartió una imagen de ella en el hospital en la que se la veía realizándose una pruebas. "Mis chic@s, ayer y hoy estuve en el hospital terminando de hacerme unas pruebas de que llevaba tiempo esperando. Creo que todo en la vida es cuestión de actitud y que los “problemas” que no podemos evitar sólo podemos aceptarlos, afrontarlos con una sonrisa y enfrentarlos con energía positiva", explicaba junto a la imagen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber)

Tras horas ingresada, Carla ha vuelto ha dirigirse a sus seguidores y lo ha hecho, una vez más, a través de su perfil de Instagram. Después de la oledada de mensajes tras la primera foto, la ex de Diego Matamoros ha querido dar una explicación a sus fans: "Tengo mucho que contaros. Sin embargo, aún no me siento con fuerzas para hacerlo", a la vez que ha explicado cómo le gustaría explicar todo lo que le está sucediendo: "Me gustaría que la información que transmita sea clara y la mejor posible porque sé que puede ayudar a mucha gente en el futuro".

Eso sí, Carla Barber también ha asegurado que seguirá haciendo su día a día con total normalidad a pesar del bache de salud que vive y no ha querido aún desvelar el verdadero problema de salud que sufre: "No os preocupéis. Estoy con muchísimo ánimo y mi vida seguirá siendo como ha sido hasta ahora. Aún me quedan pruebas por hacer y, lo más importante, la decisión que tomar. Prometo contaros todo cuando pueda".

Y es cierto que estas palabras las van a agradecer mucho los seguidores de Carla. Desde que la joven anunció que se encontraba haciéndose pruebas del corazón, han sido multitud de mensajes los que ha recibido mandándole ánimo y deseándole que no sea nada grave. "Eres muy fuerte y luchadora", "espero que todo te vaya bien" o "mucha fuerza" son algunos de los comentarios que ha recibido la exsuperviviente, que vive un momento delicado de salud.

El novio de Carla Barber: su gran apoyo durante su estancia en el hospital

Pero no todo son malas noticias para Carla Barber. Desde que rompiera su relación sentimental con Diego Matamoros, la médico ha conseguido rehacer su vida y se ha mostrado paseando feliz con él. Aunque no lleven mucho tiempo, los dos son felices y no dudan en que están viviendo un momento dulce, aunque ahora se hayan encontrado con esta preocupación. Sin ninguna duda, el joven es uno de sus mayores apoyos durante estos fatídicos días en el hospital.