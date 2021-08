"Ese día me escapé con mi hermano pequeño en el Ford Fiesta familiar a comer a la playa. Él no tenía miedo a ir conmigo y mi L de novata en el coche", ha continuado señalando la periodista a modo de microrelato junto a esta fotografía inédita en la que podemos verla a sus 19 años disfrutando de una jornada de playa y luciendo un un sombrero de paja y un bañador de colores.

"Me reconozco tanto en esta imagen. Las cejas salvajes, el acné que tanto me acomplejó, mi pasión por los sombreros, mi actitud guerrera a pesar de las inseguridades...ay, Carlotiña, lo que te queda aún por vivir. Levanta la barbilla y sé fiel a ti misma. Como ese agosto del 93", ha escrito la gallega que, en estos 28 años, ha cambiado bien poco. Al menos, físicamente. Algo que, por supuesto, no han tardado en resaltar sus más de 470.000 seguidores en Instagram.