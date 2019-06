Carlota Corredera inaugura el verano con un aplaudido posado en bañador: "Sin filtros"

"¡Bienvenido junio! 💙 #mimesfavorito #formentera #yahueleaverano #sinfiltros", escribe Carlota en la publicación, que no ha hecho otra cosa que recibir comentarios positivos: "Te veo preciosa y guapísima. Me encanta verte así de feliz y contenta. Esta foto me ha alegrado el día, guapa", "Lo siento por La Sirenita pero tú eres mejor...¡Qué mona!", "¡Qué guapa y natural!" o "Eres muy bonita", son algunos de los cientos de comentarios que ha recibido Carlota.