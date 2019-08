Desvalijan la casa de Carmen Borrego: "Se han llevado mis archivos privados"

La que fuera colaboradora de 'Sálvame', víctima de un robo

Cosas del destino, en ese momento nadie se encontraba en el domicilio: "No ha pillado a mi hijia en casa de puro milagro porque ella ya estaba en Madrid". El robo del que ha sido víctima Carmen Borrego ha sido, cuanto menos, demoledor. Los cacos no solo se han llevado objetos de sumo valor tanto económico, como personal, sino que también se han apoderado de un buen número de archivos privados.

Un robo que en total ascendería entre unos 40.000 y 50.000 euros, aunque lo que más preocupa a Carmen Borrego no es el dinero, sino los archivos personales que ha perdido. "En mi iPhone, que lo cambias por uno nuevo y dejas el viejo en un cajón, no borré la información ni las fotos porque nunca sabes si lo vas a volver a usar. A ver, yo no tengo nada que ocultar, pero es mi privacidad violada. No tengo miedo en ese sentido, pero es mi vida, son mis cosas, mi fotos, mis wasaps, mis mails...", se ha lamentado la hermana de Terelu.