Irene Rosales aclara si está esperando un hijo con Kiko Rivera: "Se respira tanta paz"

Irene Rosales está viviendo un momento de lo más dulce con Kiko Rivera. Tras su participación en ' GH DÚO', la pareja está más feliz que nunca. Así lo demuestran sus últimas publicaciones en las que se les ha podido ver de escapada romántica juntos y también a Irene aclarando en una imagen si está o no embarazada.

La fotografía de la polémica es una en la que a la nuera de Isabel Pantoja se le ve una sospechosa curvita en su vientre. Pero antes de que los usuarios de Instagram, que es la red donde ha colgado la imagen, empezaran a especular sobre si estaba o no embarazada, ha sido ella misma la que lo ha aclarado en el texto de la publicación: "Se respira tanta paz 🥰 (Por cierto, no estoy embarazada, el aire me levanta el vestido) 😂".