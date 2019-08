Jorge Javier Vázquez se sincera: "No he hecho bien lo de tener una vida aparte"

Jorge Javier se sincera como nunca en una exclusiva

El presentador de 'GH VIP' confiesa cómo se siente y habla de sus preocupaciones

Jorge Javier Vázquez, presentador de 'GH VIP', se ha abierto por completo en una entrevista en exclusiva para la revista 'Lecturas'. El famoso rostro de Telecinco ha hablado largo y tendido sobre los duros meses que ha vivido tras el susto que tuvo con su salud y en qué punto se encuentra emocionalmente.

Jorge ha admitido que una de las cosas que le preocupa ahora es "conocer gente con la que pueda surgir algo". El catalán reconoce que su 49 cumpleaños no ha sido una celebración al uso. "Ha sido un cumpleaños muy extraño, de transición a esta nueva vida que me tengo que acostumbrar. Tras la operación, no fui consciente de lo que había sucedido. Todo fue tan rápido. El cirujano que me operó ya me dijo que estaría sensible y tenía razón. Han sido unos meses emocionalmente complicados", explica.

La vida de Jorge Javier Vázquez ha cambiado

El presentador de 'Sálvame' ha confesado que su vida ha cambiado tras el ictus que sufrió , algo que le llevó a cambiar incluso su percepción y sus prioridades: "Estoy empezando a darle importancia a mi tiempo, a mi descanso, a decir que no, y no quiero permitirme forzar la máquina". Además ha reconocido que se está acostumbrado a la situación de estar soltero y que, a su edad, le está pasando que no tiene con quién salir en algunas ocasiones.

Hablando sobre este tema, el catalán ha admitido está siendo complicado para él salir cuando su vida anterior la ha forjado con su pareja y sus amistades. El presentador ha finalizado esta reflexión con estas palabras: "No he hecho bien lo de tener una vida aparte".

El presentador de 'GH VIP' habla de esta "vida aparte"

Ahondando más en el tema, el presentador ha admitido que no necesitaba esa vida: "Ahora me encuentro con una vida que llenar y no sé cómo. Es algo que me inquieta, pero para bien, saber cómo va a ser esta nueva vida en la que voy a tener que enfrentarme a una nueva realidad".