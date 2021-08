La joven se ha sincerado sobre la relación de su hijo con Isabel Pantoja

Pese a la época tan convulsa que está viviendo su familia desde que se emitiera 'Cantora: La herencia envenenada', Chabelita está tranquila y disfrutando de su verano. Y es que, la que fuera concursante de 'Supervivientes' se mantuvo en un segundo plano cuando estalló la guerra mediática entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Esta actitud de la joven hizo que la tonadillera se alejara de su hija. Ahora, la joven ha posado en bikini en la revista 'Lecturas' y ha hablado alto y claro sobre la relación de su hijo con Isabel Pantoja.

Aunque la relación entre ambas siempre ha tenido muchos altibajos, esta vez ha sido la que más tiempo han estado sin tener contacto. Sin embargo, el pasado 2 de agosto pudieron hablar por teléfono. "La felicité y hablamos bastante", asegura Isa Pantoja en la citada revista. La hermana de Kiko Rivera está preocupada por la situación de su madre: "Si me preguntaran en qué mente me gustaría estar, diría que en la suya para saber qué piensa".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ISA✨ (@isapantojam)

La novia de Asraf Beno necesita a Isabel Pantoja en su día a día, pero la cantante está anímicamente destrozada: "Si actualmente yo tuviera un problema, ella tampoco me podría ayudar". Y no solo eso, la exconcursante de 'Supervivientes' asegura que ve mal "físicamente" a su madre desde que comenzó su batalla televisada con Kiko Rivera. "No está recuperada al cien por cien de todo lo que le ha pasado", ha señalado.

La joven también ha hablado sobre cómo está viviendo su hijo Alberto su distanciamiento con Isabel Pantoja: "Mi hijo ve que no vamos a Cantora. Él iba como mínimo dos veces a la semana. Me ve triste y me pregunta por su abuela. No me gusta que mi madre le haya dicho a mi hijo que irá a verlo, algo que no va a cumplir. Mi hijo echa de menos a su abuela".

Kiko Rivera ha arremetido duramente en más de una ocasión contra su hermana Isa Pantoja. Sin embargo, con el paso de los años, la relación entre ellos ha ido mejorando. "Mi hermano y yo tenemos una relación adulta en la que yo ya no tengo miedo. Antes no me daba la razón y ahora me la da en ciertas cosas”, ha confesado.