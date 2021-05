Asraf Beno habla de la cancelación de su boda con Isa Pantoja

La pandemia del coronavirus lo ha cambiado todo y, por más que se intenta avanzar en planes ilusionantes, el virus no entiende de tiempos. Eso es lo que han tratado de hacer a toda cosa Isa Pantoja y Asraf en relación a su boda . Como tantas otras parejas les ha tocado a ellos también retrasar la fecha. La de ellos era este 26 de junio y, ahora mismo, todo lo que ellos tenían planeado se ha quedado en el aire. Así lo ha confirmado Asraf ante las preguntas insistentes.

El exconcursante de 'GH VIP' ha confesado a sus seguidores que la idea de enlace que tenían prevista para el mes de junio del 2021 no podrá finalmente producirse. El motivo ha sido que las restricciones sanitarias en Marruecos y el cierre de las fronteras no permiten que se cumpla todo lo que tenían en mente para hacer la boda de sus sueños. Y tanto Isa como Asraf tienen claro lo que quieren y no van a renunciar a ello.