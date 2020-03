Chiqui canta con sus hijas para sobrellevar la cuarentena: "Como una bola me estoy poniendo en casa"

Chiqui, una influencer en potencia con personalidad propia

La murciana celebra su cumpleaños confinada con sus hijas: ¡felicidades, compañera!

Y precisamente confinada, la joven ha cumplido 36 años. Un momento que ha querido compartir con los que la quieren subiendo una foto de ella con una tarta. Las muestras de cariño de compañeros han sido múltiples y Almudena ha querido reflexionar en un día como este: "Hoy un cumpleaños diferente que no se me olvidará. No lo he podido celebrar porque no están mis padres. Mira si es que cumplo 36 y (por no salir he puesto velas del 35)....". Una celebración diferente que Chiqui no ha querido dejar pasar sin desear, versiones aparte de la Jurado, algo muy importante para todos sus seguidores y no seguidores: "Mi deseo es hoy como el de todos los españoles que se pare este virus ya y no muera más gente y los enfermes que se curen ese es hoy mi deseo y agradecer a la gente sanitaria que está haciendo tanto por nosotros como transportistas, limpiadores, lavanderos, militares, policías, bomberos".