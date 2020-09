Chiqui ha pedido la colaboración ciudadana para poner fin a un problema que lleva arrastrando meses. Desde que se divorciara de Borja , la vida de la que fuera concursante de ' Gran Hermano ' ha estado repleta de idas y venidas. Unos días se siente feliz y liberada y otros (como ahora) no puede más y se ve obligada a decir basta a través de las redes sociales.

Chiqui preocupa a sus seguidores con una serie de alarmantes mensajes

“Por mis hijas como si me tengo que prostituir para sacar dinero para abogados… O fregar. Me da igual porque por ellas doy mi vida. Lo que han pasado hoy mis hijas no lo van a pasar más, ha dejado claro la murciana, lanzando un mensaje que ha preocupado sobremanera a sus fans.